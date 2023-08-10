«Первый бит» помог сети центров репродукции «Нова Клиник» перейти на МИС БИТ.УМЦ

ИТ-интегратор «Первый бит» перевел московскую сеть центров репродукции и генетики «Нова Клиник» на комплексную медицинскую информационную систему «БИТ.управление медицинским центром». Это повысило эффективность ключевых бизнес-процессов в клинике — от записи пациентов в клинику до ведения приема врача-репродуктолога. Упростилась работа персонала, на 15% сократились трудозатраты в подразделениях, на 40% ускорилось формирование управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

В клинике было установлено специализированное медицинское ПО, но оно не позволяло руководству оперативно получать необходимые отчеты по работе клиники, сложно адаптировалось под новые бизнес-процессы. При этом его поддержка требовала больших затрат.

Было принято решение о переходе на тиражное решение для автоматизации медицинских центров. Обязательным условием была реализация продукта на платформе «1С», а также возможность доработок и интеграций с другим ПО. Выбор был сделан в пользу медицинской информационной системы (МИС) «БИТ.управление медицинским центром». Партнером по внедрению стал Центральный офис компании «Первый бит» в Москве.

Внедрение БИТ.УМЦ позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы сети «Нова Клиник». Один из них — предварительная запись пациентов на прием. Для удобства администраторов в журнал записи добавлены дополнительные отборы, чтобы можно было выбрать врачей, оказывающих определенную услугу.

Полностью автоматизирован складской учет. Поступление и перемещение материалов заносится в МИС. Списание материалов происходит автоматически, если настроены нормы расхода, или вручную — при оформлении инвентаризации.

Специалисты «Первого бита» разработали и внедрили подсистему «ЭКО», которой не было в типовом функционале программы. С ее помощью клиника может систематизировать всю информацию о пациентах, в том числе медицинскую историю, протоколы обследования и лечения, управлять расписанием процедур оплодотворения, а также автоматизировать процесс мониторинга здоровья пациентов и эмбрионов, включая управление лекарствами и рекомендациями по питанию.

Также был внедрен блок «Криолаборатория». Он позволяет управлять информацией о пробах (происхождение, дата сбора, транспортировка и хранение) и их составе (тип ткани, клеток или жидкости, взятых из пробы). Также с его помощью сотрудники клиники организовывают хранение проб в крио-контейнерах, их отбор и подготовку для анализа, включая расписание и координацию процесса между лабораториями и специалистами.

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«Нова клиник» — сеть специализированных центров репродукции и генетики человека в Москве, где проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление бесплодия. В клиниках также осуществляется диагностика и лечение гинекологических и урологических заболеваний.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.