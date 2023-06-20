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Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС»

Российские разработчики «Бафси» и «Ред софт» в рамках работы в АРПП «Отечественный софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты в конструкторе Bafsy, настраивать механики розыгрышей, автоматическую отправку цифровых призов, авторизацию участников. Совместимый программный комплекс ИТ-решений позволил успешно заменить иностранное ПО в работе платформы Bafsy, снизив зависимость от зарубежных поставщиков.

«Бафси» — платформа для автоматизации промоакций, включающая собственный конструктор сайтов и систему настройки механик Promokit.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

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«Во второй половине 2022 г. многие российские компании перешли на отечественные продукты. «Бафси» не является исключением. Более того, наша платформа активно поддерживает и развивает эту тенденцию. Мы рады, что наша интеграция с «Ред ОС» прошла успешно — это делает нас более независимыми от зарубежных продуктов. Наш софт позволяет запустить промо с уникальным дизайном без использования западных графических пакетов, теперь мы сможем отказаться и от работы с иностранными ОС», — отметил Филипп Дельсаль, CEO ООО «Бафси».

«В экосистему «Ред ОС» входит все больше современных технологичных решений, которые полезны не только корпорациям и органам государственной власти, но и малому и среднему предпринимательству. Совместимость платформы Bafsy с «Ред ОС» позволит заказчикам реализовывать промо и диджитал-проекты, которые играют значимую роль при развитии бизнеса. Благодарим партнеров за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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