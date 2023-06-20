Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС»
Российские разработчики «Бафси» и «Ред софт» в рамках работы в АРПП «Отечественный софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».
По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты в конструкторе Bafsy, настраивать механики розыгрышей, автоматическую отправку цифровых призов, авторизацию участников. Совместимый программный комплекс ИТ-решений позволил успешно заменить иностранное ПО в работе платформы Bafsy, снизив зависимость от зарубежных поставщиков.
«Бафси» — платформа для автоматизации промоакций, включающая собственный конструктор сайтов и систему настройки механик Promokit.
«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.
«Во второй половине 2022 г. многие российские компании перешли на отечественные продукты. «Бафси» не является исключением. Более того, наша платформа активно поддерживает и развивает эту тенденцию. Мы рады, что наша интеграция с «Ред ОС» прошла успешно — это делает нас более независимыми от зарубежных продуктов. Наш софт позволяет запустить промо с уникальным дизайном без использования западных графических пакетов, теперь мы сможем отказаться и от работы с иностранными ОС», — отметил Филипп Дельсаль, CEO ООО «Бафси».
«В экосистему «Ред ОС» входит все больше современных технологичных решений, которые полезны не только корпорациям и органам государственной власти, но и малому и среднему предпринимательству. Совместимость платформы Bafsy с «Ред ОС» позволит заказчикам реализовывать промо и диджитал-проекты, которые играют значимую роль при развитии бизнеса. Благодарим партнеров за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.