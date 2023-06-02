Облачный провайдер beeline cloud завершил масштабный ребрендинг и сменил позиционирование

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) завершил масштабный ребрендинг, в рамках которого была реализована задача по выделению облачного суббренда.

Текущая трансформация обусловлена рядом факторов, которые демонстрируют, что у beeline cloud накоплена сильная экспертиза в облачных технологиях, информационной безопасности и больших данных. Произошедшие изменения открывают новые возможности для дальнейшего развития и укрепляют позиции beeline cloud на рынке облачных услуг.

Важным шагом на пути усиления компании стало объединение под брендом beeline cloud и другого игрока рынка — облачного провайдера DataFort, который с декабря 2021 года входит в облачный бизнес билайн. Теперь объединенная техническая команда единого облачного провайдера обеспечивает еще более высокий уровень оказания сервиса и технической поддержки.

Неотъемлемой частью ребрендинга beeline cloud стало новое позиционирование. Представляя себя как безопасного облачного провайдера (secure cloud provider), компания делает особый акцент на безопасность, что продиктовано многолетним опытом реализации проектов в этом направлении. beeline cloud ставит целью формирование восприятия как безопасного и защищенного облачного провайдера, поскольку информационная безопасность — один из главных приоритетов развития облачной платформы. Тема безопасности прослеживается и в новом визуальном стиле, которая связывает технологии через призму с искусством.

Помимо прочего, beeline cloud решил выстроить особую эмоциональную связь с клиентами. Для этого была разработана креативная визуальная концепция — «Сохраняем самое ценное».

Завершающим этапом ребрендинга стал запуск нового корпоративного сайта. Он представлен в лаконичном и одновременно технологичном стиле ASCII-графики. Отдельное внимание уделили разработке цифровых аватаров реальных экспертов компании, кто стоит за созданием облачных продуктов.

Реализовать проект по ребрендингу помогло агентство CreativePeople, специализирующееся на создании креативных концепций, брендинге, графическом и интерактивном дизайне, а также поддержке и продвижении компаний в цифровой среде.

Юлия Гусарова, директор по маркетингу beeline cloud: «Перед нами стояла задача — повысить узнаваемость облачного провайдера beeline cloud со свойственными для крупного игрока атрибутами бренда. Мы решили выстроить эмоциональную связь с клиентами через смыслы и визуальную подачу, которые вызывают отклик, доверие и расположение аудитории. Отдельного внимания заслуживает идея, которую мы заложили в основу новой концепции beeline cloud. Она призвана акцентировать внимание на особом отношении компании к вопросам надежности, сохранности и безопасности. Ведь именно современные облачные решения позволяют запускать уникальные проекты, оставляя цифровой след современности».

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