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К началу дачного сезона МТС разогнала интернет на берегу Осадного залива

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в населенных пунктах Волгоградской области. В результате модернизации сети и строительству новой базовой станции в поселке Паромный на берегу Осадного залива на 50% увеличилась скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате строительства базовой станции и расширения сети LTE в поселке Паромный и живописных окрестностях Осадного залива, в том числе на пляже, где волгоградцы отдыхают с наступлением теплого лета, местные жители и дачники получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

«Мы планомерно работаем над качеством и скоростью передачи данных в регионе. За последние два года мы полностью заменили все оборудование на сети МТС, завершили работы по рефармингу, которые позволили на порядок увеличить скорости, но на достигнутом не останавливаемся. Сейчас продолжаем строить новые базовые станции на территории всего региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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