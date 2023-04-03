Вебинар «Новые линейки серверных систем DEPO Computers»
Инновационное и надежное ИТ-оборудование – ключевая потребность российских заказчиков. Вычислительная техника должна не только отвечать стандартам качества и требованиям нормативной документации, но и обеспечивать производительность, масштабируемость и совместимость с инфраструктурой заказчика. Компания DEPO Computers более 25 лет является производителем высокопроизводительной и надежной вычислительной техники.
Приглашаем вас на вебинар, который состоится 11 апреля 2023 года в 11:00 по московскому времени.
Главной темой вебинара станет обновленный модельный ряд высокотехнологичных линеек серверов и СХД DEPO в сегментах Entry-level, Midrange и Enterprise. DEPO Computers представит ИТ-оборудование как для открытого рынка, так и для регулируемого рынка российской радиоэлектронной продукции из реестра Минпромторга России.
В рамках вебинара ведущие эксперты DEPO Computers расскажут о преимуществах сервисной и постгарантийной поддержки DEPO.
Отдельный блок вебинара будет посвящен программному продукту для контроля и управления серверной инфраструктурой – Системе мониторинга DEPO.
Участники вебинара будут иметь возможность задать технические вопросы в дистанционном режиме и получить на них ответы экспертов.
Программа вебинара:
- Обновленный модельный ряд серверов и СХД DEPO в сегментах Entry-level, Midrange и Enterprise.
- Система мониторинга DEPO – управление ИТ-инфраструктурой любого масштаба.
- Серверные платформы DEPO: преимущества и отличия от оборудования, ввезенного по параллельному импорту.
- Четырехсокетные серверные системы DEPO Storm 4470Z2A для решения масштабных ИТ-задач бизнеса.
- Высоконагруженные платформы для создания облачных инфраструктур и баз данных.
- Российские серверы и СХД DEPO из реестра Минпромторга России.
- ЭВМ и вычислительные комплексы DEPO.
- Послепродажное сопровождение DEPO – отлаженная система предоставления сервисного и гарантийного обслуживания.
Спикеры вебинара:
Сергей Сенько – начальник отдела технического маркетинга
Валентин Плюсов – директор департамента сервиса и гарантии
Ссылка на вебинар: https://clck.ru/33rhaZ■ Токен: Pb3XmBtzt1rhFE1KryxXHVHdvV4kbD6mPURjAM6Рекламодатель: ООО «ДЕПО Электроникс»ИНН/ОГРН: 5024096727/1085024003679Сайт: http://www.depo.ru/