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Вебинар «Новые линейки серверных систем DEPO Computers»

Инновационное и надежное ИТ-оборудование – ключевая потребность российских заказчиков. Вычислительная техника должна не только отвечать стандартам качества и требованиям нормативной документации, но и обеспечивать производительность, масштабируемость и совместимость с инфраструктурой заказчика. Компания DEPO Computers более 25 лет является производителем высокопроизводительной и надежной вычислительной техники.

Приглашаем вас на вебинар, который состоится 11 апреля 2023 года в 11:00 по московскому времени.

Главной темой вебинара станет обновленный модельный ряд высокотехнологичных линеек серверов и СХД DEPO в сегментах Entry-level, Midrange и Enterprise. DEPO Computers представит ИТ-оборудование как для открытого рынка, так и для регулируемого рынка российской радиоэлектронной продукции из реестра Минпромторга России.

В рамках вебинара ведущие эксперты DEPO Computers расскажут о преимуществах сервисной и постгарантийной поддержки DEPO.

Отдельный блок вебинара будет посвящен программному продукту для контроля и управления серверной инфраструктурой – Системе мониторинга DEPO.

Участники вебинара будут иметь возможность задать технические вопросы в дистанционном режиме и получить на них ответы экспертов.

Программа вебинара:

  1. Обновленный модельный ряд серверов и СХД DEPO в сегментах Entry-level, Midrange и Enterprise.
  2. Система мониторинга DEPO – управление ИТ-инфраструктурой любого масштаба.
  3. Серверные платформы DEPO: преимущества и отличия от оборудования, ввезенного по параллельному импорту.
  4. Четырехсокетные серверные системы DEPO Storm 4470Z2A для решения масштабных ИТ-задач бизнеса.
  5. Высоконагруженные платформы для создания облачных инфраструктур и баз данных.
  6. Российские серверы и СХД DEPO из реестра Минпромторга России.
  7. ЭВМ и вычислительные комплексы DEPO.
  8. Послепродажное сопровождение DEPO – отлаженная система предоставления сервисного и гарантийного обслуживания.

Спикеры вебинара:

Сергей Сенько – начальник отдела технического маркетинга

Валентин Плюсов – директор департамента сервиса и гарантии

Ссылка на вебинар: https://clck.ru/33rhaZ

Токен: Pb3XmBtzt1rhFE1KryxXHVHdvV4kbD6mPURjAM6Рекламодатель: ООО «ДЕПО Электроникс»ИНН/ОГРН: 5024096727/1085024003679Сайт: http://www.depo.ru/

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