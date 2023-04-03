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ChatGPT отвечает на отзывы в сервисе «Поинтера»

Сервис «Поинтер» встроил чат-бот с искусственным интеллектом от компании OpenAI в свой функционал работы с отзывами. Теперь обработка обратной связи потребует меньше времени, а пользователи быстрее получат персонализированные ответы. Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

Компания «Поинтер» предоставляет сервис для работы с данными на геосервисах и обратной связью потребителей для 500 брендов, среди которых банки, транспортные компании, сетевые магазины, рестораны, автомобильные сервисные центры, фитнес-клубы и др. Ежемесячно «Поинтер» собирает более 360 тыс. отзывов с 50+ платформ для своих клиентов.

«Наша цель – помочь компаниям обрабатывать 100% отзывов, делать это качественно и максимально быстро, тем самым повышая лояльность потребителей. Для этого мы собираем все отзывы в одну ленту и предлагаем использовать различные инструменты: шаблоны ответов и автоответы, Активатор отзывов и так далее. С появлением ChatGPT открываются новые возможности, которые мы тут же решили применить на практике», – сказал генеральный директор и сооснователь компании «Поинтер» Артем Ефремов.

ChatGPT анализирует текст отзыва и выдает ответ в зависимости от ситуации, при этом довольно хорошо чувствует контекст и прекрасно владеет русским языком. Например, если отзыв положительный, это будет благодарность и просьба поделиться своими впечатлениями с другими пользователями. А в случае с отрицательным отзывом – извинения и предложения о решении проблемы. Оператор может отредактировать текст на свое усмотрение, или же сразу отправить его на публикацию.

«Сокращение рутины в работе с онлайн-картами и сайтами-отзовиками, автоматизация процессов, экономия времени сотрудников – это основные задачи нашего сервиса. Подключение одного из лучших чат-ботов с искусственным интеллектом – логичный шаг, чтобы оптимизировать обработку отзывов для наших клиентов, – отметил Артем Ефремов. – Мы уже получили восторженные отзывы от первых пользователей, которые отмечают, что обработка обратной связи пошла быстрее, а тексты от ChatGPT полностью попадают в контекст. Правда, через пару дней мы получили и первый настороженный фидбэк: «Это что, операторы теперь будут не нужны?» Конечно, мы не сможем заменить весь клиентский сервис, но рутины у операторов теперь точно будет меньше».

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Правильно выстроенная системная работа с отзывами быстро дает свои результаты: сокращается время обработки обратной связи, а если компания отвечает на все отзывы, ее рейтинг повышается. Пользователи также видят, в каком тоне бренд общается с ними, как помогает и решает возникшие проблемы. Все это работает на образ компании, поддерживает ее положительную репутацию и ведет к увеличению потока клиентов.

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«Поинтер» — российский сервис, автоматизирующий работу с адресными данными и отзывами в геосервисах, поисковиках и на сайтах-отзовиках для улучшения поисковой выдачи и эффективной работы с данными внутри компании. Проект запущен в 2019 г.

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