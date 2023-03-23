diHouse берет сервисную поддержку Apple на себя

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале собственной сервисной поддержки для всех устройств Apple, ввезенных ею в Россию. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

С марта 2022 г. прекратились официальные поставки устройств Apple на российский рынок, из-за чего на товары Apple, ввозимые в страну, больше не распространяется гарантия производителя. Уровень поддержки для таких продуктов зависит исключительно от продавца и дистрибьютора, ответственного за поставку конкретной партии товара.

diHouse берет на себя сервисную поддержку устройств Apple, которые компания ввезла на российский рынок. То есть именно дистрибьютор вместо вендора будет менять товар в случае заводского брака или неустранимого дефекта производства и осуществлять ремонт в сервисных центрах, с которыми у компании подписаны договоры о сотрудничестве.

На коробке устройства Apple, ввезенного в Россию diHouse, наклеен соответствующий стикер с информацией о товаре и логотип компании.

В сегодняшней ситуации компания diHouse рекомендует покупателю любого устройства Apple в обязательном порядке уточнять у продавца уровень сервисной поддержки, так как производитель не несет гарантийных обязательств за товары, ввезенные в Россию.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.