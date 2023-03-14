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«Почта России» запустила срочную доставку из отделений во всех городах-миллионниках

«Почта России» подключила сервис срочной доставки посылок в более чем 1500 отделениях в 16 крупных городах. В 2022 г. услугой воспользовалось больше полумиллиона клиентов. Одним из главных партнёров сервиса стала «Яндекс доставка». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среднее время доставки из отделения на дом составляет 38 минут. Половину всех заявок на новую услугу оставляют клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Следующие в рейтинге по количеству доставок — Екатеринбург и Краснодар.

«Меньше чем за год мы масштабировали срочную доставку на все города-миллионники, и у многих клиентов она уже вошла в привычку. В наших планах не только увеличить количество городов, но и запустить дополнительные сервисы, которые позволят получать посылки с кардинально новым уровнем сервиса. Для нас это способ сделать удобнее и приятнее взаимодействие получателей с “Почтой”, — сказал руководитель департамента по развитию продуктов «Последней мили» Сурен Аракелян.

«Почта» доставляет посылки из отделений получателям на дом с помощью собственных курьеров и логистических компаний. Ключевой партнёр сервиса — «Яндекс доставка». Каждый заказ поступает на внутреннюю платформу, где система в автоматическом режиме подбирает лучший вариант по скорости и качеству исполнения. Это позволяет «Почте» обрабатывать большое количество отправлений и следить за результатом доставки в реальном времени.

«Срочная доставка незаменима во многих пользовательских сценариях и уже стала стандартом в электронной коммерции. Технологии, которые мы совершенствуем, позволяют сделать доставку максимально быстрой и предсказуемой. Мы готовы поддержать Почту не только в миллионниках, но и во всех населенных пунктах, где присутствует “Яндекс доставка”, а сейчас их более 1000», — отметил руководитель «Яндекс доставки» в России Тембот Керефов.

В 2022 г. «Почта» также обновила сервис доставки из отделения в удобный день. Оплатить услугу теперь можно с помощью банковской карты или системы быстрых платежей на сайте или в мобильном приложении. С момента запуска новых способов оплаты половина всех получателей стали выбирать безналичную оплату доставки.

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