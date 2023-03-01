Начался прием заявок на конкурс отраслевых проектов «Импортозамещение в сфере телекоммуникаций»

Впервые за 35 лет работы выставки в рамках деловой программы пройдут конкурс и форум «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций», которые дадут специалистам возможность ознакомиться с лучшими проектами обновления систем связи на базе российских разработок в сферах здравоохранения, производства, энергетики, госуправления, а также на транспорте и в силовых структурах. Список номинаций может быть расширен при поступлении заявок из других отраслей. Срок реализации проектов 2021–2023 гг.

Проекты оценивает профессиональное жюри с учетом специфики каждой отрасли. Победители конкурса приглашаются в качестве спикеров на форум, где они лично представят свои решения и ответят на вопросы посетителей выставки.

Цель мероприятия не просто найти лучшие отраслевые проекты в области связи, а также проинформировать руководителей и специалистов предприятий о существующих передовых практиках и решениях в сфере телекоммуникаций, создать базу готовых решений, которые могут стать стандартами в различных отраслях. Еще одна цель конкурса – составление открытого рейтинга компаний, предлагающих такие решения.

К участию приглашаются компании-интеграторы из всех федеральных округов. Прием заявок открыт на сайте: http://связьконкурс.рф. На конкурс уже подали заявки такие компании как:

Илимский ЛТУС;

ООО «Комрунет»;

LLACOT;

ООО «Лаборатория информационных систем»;

ООО «Фирма «Антарес»;

ООО «Тайле Рус»;

ООО «ИВКС» (IVA Technologies);

ООО «ПиЭлСи Технолоджи»;

ООО «Комьюнит Сервис»

и др.

Организатором конкурса выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Операторы конкурса – старейший производитель телекоммуникационного оборудования «Агат-РТ» и дистрибьютор российского телекоммуникационного оборудования компания «Нетвелл».

Конкурс проводится до 31 марта 2023 г.

Даты проведения форума: 11–12 апреля.