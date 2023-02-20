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МТС усилила связь на главных туристических маршрутах Выборга

МТС обеспечила устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом одну из главных «туристических Мекк» Ленинградской области – Выборг.

В преддверии весеннего сезона каникул, отпусков и праздников МТС установила в Выборге дополнительное телеком-оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках на сеть. Пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с теперь можно на всей территории города, в том числе в наиболее популярных у туристов местах: вблизи Выборгского замка, библиотеки Алвара Аалто, в парке Монрепо.

«Мы видим, что с каждым годом интерес к культурно-познавательному туризму возрастает. И Выборг прочно держится в десятке наиболее популярных среди туристов малых исторических городов России. По предварительным данным, в прошлом году средневековый город посетили около 1,5 млн человек. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, чтобы жители и гости Выборга даже в пиковые часы могли комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», – отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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В целом за 2022 г. МТС на 30% увеличила покрытие сети LTE и на 18% расширила сеть для сервисов и устройств интернета вещей на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT) в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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