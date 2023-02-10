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Билайн в среднем на треть увеличил скорость мобильного интернета

Билайн подвел итоги развития сети в 2022 г. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE и увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi. В итоге в ноябре 2022 г. скорость мобильного интернета выросла в среднем на 33% по сравнению с прошлым годом.

В 2022-м г. для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования. При этом сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В итоге в 2022 г. клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании в декабре 2022 г. клиенты стали на 20% стали чаще смотреть онлайн-видео, на 18% слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправить аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежности сети оператор запустил в 42 регионах технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий.

Широкое распространение получила технология VoLTE (Voice over LTE) – голосовая связь нового поколения. Билайн запустил эту технологию в 44 регионах. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. По итогам 2022 г. ей пользуются уже 11 млн клиентов.

Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций.

В 2023 г. компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

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