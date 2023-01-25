Axenix и Yandex Cloud договорились о стратегическом партнерстве

Axenix (ранее «Accenture Россия») и Yandex Cloud договорились о стратегическом партнерстве. Компании подписали соглашение, в рамках которого расширят совместную работу по развитию цифровых решений на основе сервисов облачной платформы Yandex Cloud.

Это позволит российским компаниям ускорить запуск новых продуктов, снизить риски, связанные с поставками оборудования и зависимостью от крупных поставщиков программного обеспечения (vendor lock), а также обогатить технологический стек продуктами Yandex Cloud.

«Axenix и Yandex Cloud развивают партнерство в нескольких направлениях: управляемая микросервисная архитектура, визуализация и анализ данных, а также интеллектуальные инструменты AI/ML. Высокая зрелость решений Yandex Cloud обогащается накопленным опытом Axenix, начиная от стратегического позиционирования, проектирования и заканчивая эксплуатацией в соответствии с лучшими международными и российскими практиками», – сказал старший менеджер Axenix Никита Андреев.

По его словам, компания Axenix уже много лет выполняет проекты на базе облачных решений, ведущих российских и зарубежных провайдеров. В рамках партнерства с Yandex Cloud Axenix реализует ряд проектов по развёртыванию ИТ-решений, включая ОС для рабочих мест, систем поддержки бизнес-процессов, и размещает все системы и данные в разных зонах доступности Yandex Cloud. В настоящий момент на стадии активной разработки находится более 12 проектов с провайдером.

«В России сегодня востребованы отечественные облачные платформы. Yandex Cloud – признанный лидер в российском сегменте облачных сервисов, а линейка этой платформы объединяет сервисы с широкими функциональными возможностями. С ее помощью эксперты Axenix, обладая многолетним международным и российским опытом реализации проектов разной сложности, помогут клиентам расширить компетенции, достичь поставленных бизнес-целей и объединить услуги разработки облачной платформы в режиме «единого окна», – сказал Никита Андреев.

«Наше сотрудничество с Axenix позволит еще большему числу заказчиков использовать облака для быстрого создания и масштабирования новых цифровых продуктов, оптимизации затрат на ИТ и надежного хранения данных. При этом все проекты будут реализованы на высоком уровне – профессионализм команды Axenix подтверждается их 30-летним опытом в сфере цифровой трансформации бизнеса более чем в 40 разных отраслях. Вместе с партнером мы уже развиваем проекты в ритейле и нефтегазовой отрасли», – отметила Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud.