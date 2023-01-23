BIA Technologies обеспечила работоспособность информационной системы «Снежной королевы» в пиковый сезон продаж

Российская компания-интегратор BIA Technologies второй год сотрудничает с сетью магазинов верхней одежды из кожи и меха «Снежная королева» в рамках обеспечения работоспособности информационной системы продавца «1С:Розница» в пиковый предновогодний сезон продаж.

Эксперты BIA Technologies провели экстренный аудит высоко кастомизированной системы на базе «1С,» выявили ключевую проблему — медленную запись товарного чека (в крайних случаях она могла достигать 25 секунд) — определили причины подвисаний и нашли обходное решение. Также была диагностирована повышенная нагрузка на процессор сервера СУБД (в пике — более 90%) и даны рекомендации по реконфигурации сервера и оптимизации запросов.

Основные работы по проекту были выполнены в течение нескольких дней. В результате совместных усилий были устранены массовые зависания в работе системы, а средняя скорость записи кассового чека стабилизирована в диапазоне шесть-семь секунд.

Торговая сеть впервые обратилась за помощью к интегратору в ноябре 2021 г., когда лавинная нагрузка в преддверии «Черной пятницы» выявила неожиданные проблемы информационной системы со скоростью обработки данных. Зная о подтвержденной экспертизе BIA Technologies в области высоконагруженных систем, «Снежная королева» доверила интегратору оперативное исправление недочетов и обеспечение технической поддержки системы.

«Уверенный рост торговой сети в целом и всплеск спроса в предновогодние месяцы привели к тому, что быстродействие нашей ИТ-системы просто перестало соответствовать требованиям бизнеса, — сказал Дмитрий Заузолков, ИТ-директор «Снежной королевы». — Мы понимали, что наши учетные системы должны быть готовы к высокой нагрузке, чтобы оправдать ожидания покупателей по уровню сервиса и гарантировать эффективную работу в период распродаж. Поэтому мы привлекли опытных экспертов с рынка, чтобы с их помощью выстроить высоконадежную систему обработки данных».

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BIA Technologies — российский системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Специалисты BIA Technologies более 10 лет создают ИТ-продукты и оптимизируют процессы для повышения эффективности бизнеса крупных заказчиков на базе отечественного программного обеспечения.

«Снежная королева» — российская сеть магазинов верхней одежды из кожи и меха. Первая точка продаж была открыта в 1998 г. в Москве. На сегодняшний день у компании есть 130 розничных магазинов в 55 городах России, а также интернет-магазин с доставкой по всей стране.