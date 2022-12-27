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Генеральный менеджер Ninestar рассказал, как компания увеличивает темпы роста

Компания Ninestar Group является одним из производителей принтеров и расходных материалов для офисной печати. В компании, штаб-квартира которой расположена в городе Чжухай, КНР, трудится более 18 000 сотрудников, а продукцией пользуется около 200 миллионов человек по всему миру.

В недавнем интервью генеральный менеджер Ninestar Эрик Чжан отметил, что развитие и инновации — неотъемлемые элементы бизнес-стратегии компании. Так, в 2015 году компания приобрела компанию-производителя расходных материалов для лазерных принтеров Static Control, тем самым получив доступ к передовым технологиям в области восстановления картриджей. Еще одной вехой для Ninestar стало приобретение Lexmark International в 2016 г., которое пополнило арсенал компании высококлассными решениями в области разработки и производства принтеров. Токен: Pb3XmBtztBNT1gbJkAUVtLtDPyCoVWtdtvi9Ffc

Как отметил Чжан, Ninestar инвестирует более 6% ежегодного дохода в исследования и разработку и является лидером вторичного рынка по размеру патентного портфолио (более 4885 патентов на 2022 год), которое включает технологии производства принтеров, чернил, картриджей и чипов для них, а также 3D-печати. В офисах компании работает порядка 3000 инженеров. Ninestar была первым игроком на рынке неоригинальных расходных материалов, которая вложила значительные средства в автоматизацию производства, запустив 37 автоматизированных производственных линий, которые обеспечивают стабильное качество продукции.

Несмотря на то что многие западные реселлеры с осторожностью подходят к сотрудничеству с производителями неоригинальной совместимой продукции из Азии, Ninestar не обделена доверием крупных продавцов. Будучи компанией, которая одновременно является ведущим производителем оригинального оборудования и поставщиком совместимых расходных материалов, Ninestar обладает уникальным опытом для создания надежной и безопасной продукции без нарушения прав интеллектуальной собственности и критериев экологической безопасности.

Чжан также рассказал о том, какую важную роль в работе Ninestar играет социальная ответственность и забота об окружающей среде, что наглядно демонстрирует марка G&G brand. Под ней компания не только выпускает премиальную продукцию для печати, но и поддерживает широкий спектр социально ответственных инициатив в области защиты окружающей среды: сокращение вредных выбросов, переход к производству замкнутого цикла, услуга по сбору и утилизации использованных картриджей. В рамках одной из подобных инициатив, Джексон Ван, основатель Ninestar, подписал соглашение о сотрудничестве с китайским Красным Крестом и создании фонда «Ангел любви», который помогает детям из бедных семей, страдающих лейкемией.

В то же время Ninestar активно наращивает поддержку в области профессиональной подготовки специалистов, помогая разорвать порочный круг нищеты в сельских районах. По словам Чжана компания бесплатно обучает детей из малообеспеченных семей навыкам предпринимательской деятельности. Ninestar также строит комфортабельные апартаменты для сотрудников в Китае, что позволяет сократить расходы и время на дорогу и проводить больше времени с семьей. Кроме того, все больше женщин, проявляющих активную позицию, занимают руководящие должности в компании.

Сегодня годовая выручка Ninestar составляет около 3 миллиардов долларов США. Ключевые цели Ninestar — войти в тройку крупнейших мировых поставщиков партнеров и расходных материалов для печати. Для этого в 2022 г. была запущена высокотехнологичная база по производству принтеров площадью 900 000 кв. м., стоимостью около 1,39 миллиарда долларов США. В компании надеются, что эти инвестиции позволят Ninestar достичь годового объема производства в четыре миллиона принтеров. Токен: Pb3XmBtztBNT1gbJkAUVtLtDPyCoVWtdtvi9Ffc

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