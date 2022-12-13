Вышло ноябрьское обновление «Документерры», платформы для технических писателей

В конце ноября 2022 г. стало доступно обновление «Документерры» — отечественной платформы для работы с технической документацией. Новые функции особенно подойдут профессионалам, которые специализируются на API-документации.

Автоматизация задач документации — одна из актуальных областей технического писательства. Решение таких задач экономит ресурсы и позволяет создавать более качественные руководства пользователя. Ноябрьское обновление «Документерры» расширило набор доступных API-функций, которые необходимы для автоматизации процессов. Например, теперь можно синхронизировать контент из других систем, автоматически обновлять файлы и страницы документации. Эти функции помогут повысить эффективность команды и снизить объем ручного труда.

Современные информационные системы активно используют технологию API, чтобы построить многокомпонентные решения. Лидером среди форматов описания API является OpenAPI (или Swagger), и теперь в «Документерре» можно создавать онлайн-документацию на основе файла такого формата. На рынке впервые появляется решение, которое позволяет размещать API-документацию вместе с руководством пользователя — все в виде единого сайта с возможностью поиска. Благодаря этой функции клиенты смогут быстро находить нужную информацию на одном портале.

Многие ИТ-компании используют системы контроля версий для хранения файлов исходного кода. Такой подход — золотой стандарт для разработчиков. Теперь команды, у которых создание документации и разработка ПО тесно связаны, могут экспортировать документацию в новом формате, подходящем для хранения в системе контроля версий. Эффективное взаимодействие отделов — ключ к успешному бизнесу в любой отрасли.

«Наша цель — предоставить компаниям эффективный инструмент для управления документацией. Мы помогаем ИТ-предприятиям повышать продуктивность через выстраивание контролируемых процессов документирования. Наша команда улучшает функции, связанные с разной документацией: внутренней, встраиваемой в веб-приложения, а также описывающей API», — сказал Александр Муравьев, генеральный директор «Документерры».

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С ноябрьским релизом в «Документерре» появились более удобные функции редактирования и отображения таблиц, мгновенный предпросмотр страницы в режиме читателя, русскоязычный интерфейс и многое другое. Платформа развивается и остается востребованным решением для ИТ-компаний, которые серьезно относятся к вопросам документации и строят стабильный бизнес, улучшая взаимодействие команд и сохраняя накопленные знания.

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«Документерра» — российский разработчик профессиональной платформы для управления документацией. Проект основан на более чем 10-летнем экспертном опыте работы на международном рынке. Облачная платформа объединяет решения для корпоративных баз знаний, сайтов онлайн-справки для пользователей и сайтов API-документации. «Документерра» — отечественная альтернатива для таких известных решений, как Atlassian Confluence, MadCap Flare, HelpNDoc, Help+Manual, Adobe RoboHelp и др.