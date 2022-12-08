МТС запустила экосистемную подписку с сервисом охраны

МТС сообщила о запуске в Московском регионе подписки с охранным сервисом «Весь МТС Гольфстрим», в которую, помимо услуг связи и интернет-сервисов, вошел комплект охранной системы с выездом группы реагирования, что обеспечит круглосуточный мониторинг жилья.

Новая подписка включает в себя мобильную связь (30 ГБ мобильного трафика, 1,5 тыс. минут разговоров и 100 SMS), проводной интернет на скорости 1 Гбит/с, онлайн-кинотеатр Kion и охранную систему «Гольфстрим», предоставляемую на условиях аренды с выездом группы реагирования при угрозе несанкционированного доступа.

В охранную систему «Гольфстрим» входят комплект современных беспроводных датчиков движения и открывания двери, кнопка SOS, мобильное приложение, круглосуточный мониторинг, а также все действия группы реагирования в случае необходимости. Среднее время прибытия оперативной группы в Москве – до 10 минут, в области – до 20. Мобильное приложение позволяет удаленно в режиме 24/7 управлять охранной системой из любой точки мира: мониторить статус системы и жилья, ставить или снимать его с охраны, получать уведомления о событиях, вызывать службу реагирования нажатием тревожной кнопки.

Ежемесячная абонентская плата за все услуги в подписке составляет 1990 руб. Подключение услуг в подписке позволяет экономить более 40% расходов по сравнению с расходами на подключение этого же набора сервисов по отдельности. Через два года пользования оборудование переходит в собственность клиента.

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«Мы реагируем на потребности клиентов и расширяем возможности экосистемы за счет включения в подписки наиболее востребованных решений. От этого выигрывают в первую очередь потребители, – отмечает директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. – Благодаря новой подписке наши клиенты смогут не только общаться и выполнять в интернете различные задачи, но и чувствовать себя спокойно по поводу сохранности своего жилья и при этом существенно экономить на оборудовании и услугах связи».

Подписка доступна действующим и новым абонентам компании в Москве и Московской области.