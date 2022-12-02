Wildberries создал 46 тыс. новых рабочих мест в e-commerce в октябре-ноябре 2022 года

В высокий сезон 2022 г., к распродажам ноября, во время которых отмечается повышенная нагрузка на логистические системы, компания Wildberries привлекла рекордное количество новых сотрудников и исполнителей: порядка 46 тыс. человек. Таким образом, их общее число (без учета сотрудников партнерских пунктов выдачи и сортировочных центров) составляет 154 тыс. человек на 15 ноября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новые рабочие места онлайн-площадка открыла в Удмуртии, Хакасии, Московском регионе, Ленинградской и Тульской областях, в Алтайском и Ставропольском краях и других регионах. Жители нашей страны работают в логистических центрах, доставке, партнерских и собственных пунктах выдачи заказов Wildberries, в офисах компании, в том числе в ИТ-подразделениях.

Компания продолжает развивать собственную ИТ-школу, где проходят бесплатное обучение и переподготовку специалисты в области технических цифровых специальностей. В 2022 г. 655 студентов Wildberries получили новые знания в ИТ, самых лучших из них компания пригласила на работу.

В соответствии с прогнозами, в 2022 г. Wildberries создаст свыше 100 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях отрасли интернет-торговли.

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«В 2022 г. Wildberries создаст рекордное количество новых рабочих мест в стране благодаря активному развитию географии работы компании, строительству новых логистических центров, открытию пунктов выдачи. Отметим, что это высокооплачиваемые рабочие места: доход сотрудников и исполнителей выше на 38%, чем в среднем по рынку», – сказали представители Wildberries.