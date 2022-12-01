«Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт

«Яндекс карты» выпустили JavaScript API 3.0 — новую версию программной библиотеки, позволяющей встраивать интерактивные карты на сайты и в веб-приложения. С новым API карты загружаются быстрее. Кроме того, в обновлении вместо растровых карт теперь векторные, благодаря чему можно гибко менять дизайн. Также API 3.0 стал удобнее для разработчиков.

Преимущество векторной карты в том, что её можно легко адаптировать под дизайн сайта или брендинг компании. Например, изменить цвета и размеры зданий, дорог, меток организаций и других элементов. А также скрыть лишние объекты, благодаря чему можно расставить акценты и помочь клиентам быстрее находить нужное.

Так, «Яндекс погода» убирает разметку природных зон — при отдалении карта становится практически белой. Это позволяет лучше выделить места, где идут дожди. Соответственно, пользователи проще считывают информацию, за которой пришли.

Кроме больших возможностей для дизайна, API 3.0 загружается в три раза быстрее, чем API 2.1. Соответственно, страница сайта с картами также загружается быстрее. Это важно, например, для интернет-магазинов, так как скорость загрузки страниц напрямую влияет на конверсию в покупку, а также пригодится сервисам, которые размещают на карте много информации.

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Ещё одна особенность JavaScript API 3.0 — использование языка программирования TypeScript, на котором разрабатывается большая часть современных сайтов и приложений. Благодаря встроенным подсказкам он позволяет разработчикам не заглядывать в инструкции, а значит, тратить меньше времени на встраивание и настройку карт на сайте.

Вдобавок к TypeScript новый API также имеет обёртку для React — JavaScript-библиотеки, которую используют для построения современных интерфейсов.