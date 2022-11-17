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Yandex Cloud поможет российским компаниям улучшить поиск и анализ данных на сайтах с помощью сервиса Managed Service for OpenSearch

Облачная платформа Yandex Cloud открыла доступ к сервису Managed Service for OpenSearch. Технология позволит разработчикам настроить быстрый поиск и аналитику по большим объемам данных в облаке. За счет этого компании смогут оптимизировать поисковые системы сайтов. Также в Managed Service for OpenSearch можно проводить мониторинг приложений для повышения стабильности и безопасности их работы. Сервис работает в режиме Public Preview и доступен бесплатно.

OpenSearch — это поисковая система, лицензированная Apache 2.0, с открытым исходным кодом. В запуске системы участвовали ведущие мировые вендоры, в том числе AWS, SAP, CapitalOne, RedHat, Logz.io и другие. За счет открытого исходного кода разработчики могут свободно интегрировать OpenSearch в свои проекты. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис, то есть пользователю еще и не придется заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Все эти задачи провайдер берет на себя.

Managed Service for OpenSearch позволит пользователям сосредоточиться на задачах по улучшению анализа и поиска данных на сайтах. С помощью сервиса компании смогут не только настроить удобный поиск по каталогу в интернет-магазине, но и улучшить мониторинг безопасности приложений. В Managed Service for OpenSearch можно проводить централизованный анализ журналов и систем и вовремя выявлять угрозы. При этом все данные для анализа наглядно визуализируются на дашбордах.

«Managed Service for OpenSearch запустила команда с большим опытом разработки систем с открытым исходным кодом, которая хорошо разбирается в этой технологии. Это поможет не только осуществлять поддержку сервиса для наших пользователей, но и развивать его вместе с сообществом», — сказал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex Cloud.

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На этапе Public Preview в сервисе можно развернуть готовый к работе кластер OpenSearch за несколько минут. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счет этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных.

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