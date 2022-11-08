Inferit объявляет о запуске новой линейки российских коммерческих серверов

Производитель российского аппаратного обеспечения Inferit (ранее бренд Softline computers) представил линейку продуктов для коммерческого сегмента. Новое оборудование было собрано на базе комплектующих от ведущих производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модели новой линейки представлены в четырех вариантах форм-факторов для различных бизнес-задач:

- 1U – серверы, монтируемые в стойку, которые отличаются компактностью и применимы для целей малого и среднего бизнеса;

- 2U – стоечные серверы, предназначенные для использования в промышленных задачах, обладающие большим количеством оперативной памяти и емким хранилищем данных;

- 3U – гибридная модель, отличающаяся гибкостью, подходит для многих типов задач: от хранения данных до построения вычислительных кластеров;

- 4U – гибридные стоечные серверы, которые предназначены для сложных, требовательных бизнес-процессов. Модели достигают высокой производительности и плотности дискового массива за счет большого количества жестких дисков или твердотельных накопителей, а также, высокоскоростных дисков NVMe.

Также Inferit запустил линейку графических станций, где подбор комплектующих осуществляется индивидуально под запросы клиента.

Inferit

Новые серверы и графические станции позволят коммерческим заказчикам выбрать именно те решения, которые обеспечат необходимую гибкость и возможность подстройки под различные задачи и процессы.

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Компания Inferit вместе с выпуском линейки изменила подход к сервисной и технической поддержке клиентов. В независимости от приобретенного уровня технической поддержки или расширенной сервисной поддержки, Inferit гарантирует в базовой версии cервис для заказчиков: гарантию 36 месяцев, обработку заявок пять дней в неделю, с временем реакции на ответ до восьми часов, оперативный ремонт в АСЦ или на производстве, а также покрытие всех затрат на логистику.

«Мы сосредоточились на том, что сейчас важно рынку – это в первую очередь индивидуальный подход. Его можно проследить как на этапе подбора оборудования, которое можно адаптировать под различные запросы клиентов, так и в последующем взаимодействии компании Inferit, как надежного вендора, и заказчиков, в случае возникновения вопросов, требующих привлечения технических специалистов. Уверены, что новая линейка серверов, за счет широкого выбора решений и наличия на складе, поможет закрыть потребности коммерческого сегмента. Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем свое оборудование, и, несомненно, мы сможем предложить рынку еще более интересные решения», – отметил Игорь Зинин, руководитель отдела развития серверов и СХД в компании Inferit.

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