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Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом»

Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом». Он доступен в мобильном приложении госуслуг.

Благодаря сервису не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на «Госуслугах» надежно защищена. Поделиться документом можно в несколько кликов, отправив данные себе или другому человеку через любое приложение на мобильном телефоне (например, смс-сообщения, электронная почта, мессенджеры, заметки и другое).

Для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»: Паспорт РФ; СНИЛС; ИНН; Свидетельства (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени); Загранпаспорт; Военный билет; Адреса (постоянной или временной регистрации, фактического проживания).

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3 простых шага, чтобы поделиться документом: зайти в мобильное приложение «Госуслуги»; перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы»; выбрать удобный способ отправки данных: иконка в правом верхнем углу, долгое нажатие или сдвиг ячейки. Также поделиться можно из деталей документа.

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