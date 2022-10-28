«Одноклассники» назначили нового технического директора

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о назначении нового технического директора – Вадима Гурова, который сменит на этой позиции Андрея Губу. В качестве CTO Вадим Гуров будет отвечать в ОК за эксплуатацию и разработку соцсети, формирование технической команды, а также работу над новыми техническими проектами.

Вадим Гуров пришел в ОК в 2014 г. и в последние годы занимал позицию директора по проектам, а также руководителя ряда продуктов в «Одноклассниках» – в частности, «Ленты», «Поиска», «Рекомендаций» и «Антиспама». У нового CTO ОК – большой технический опыт: до работы в ОК он руководил разработкой одного из продуктов в компании Jetbrains, а в «Одноклассниках» начинал с технического менеджмента в команде «Антиспама».

Вадим продолжит развивать технологическую платформу ОК. Благодаря собственным облачным технологиям инфраструктура ОК эффективно использует серверные мощности как для собственных сервисов соцсети, так и для проектов компании VK: «Видео», «Звонки» и других.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники», сказал: «Хочу поблагодарить Андрея Губу за долгую успешную работу в ОК. Вадим Гуров – сильный технический менеджер, имеет большой опыт как в разработке, так и в развитии продуктов нашей соцсети. Это позволит эффективно использовать уникальную инфраструктуру соцсети и наши технологические разработки для обновления наших сервисов. Под руководством Вадима все достижения сильной технической команды ОК получат новое развитие».

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Вадим Гуров сказал: «Для меня большая честь – возглавить техническое направление развития и уникальную технологическую платформу ОК. Я буду рад применить свой опыт в продакт-менеджменте и внести вклад в разработку и развитие технической части соцсети. Наша цель – за счет инновационных решений сделать сервисы ОК еще более удобными, интересными и полезными для пользователей».

Андрей Губа отметил: «Для меня «Одноклассники» — это, безусловно, альма-матер, в которой я прошел долгий и интересный путь длиной в 14 лет. В команду ОК я пришел в 2008 г., перед нами стояли амбициозные цели и задачи. Благодаря невероятно сильным техническим специалистам ОК нам удалось построить самую устойчивую инфраструктуру на рынке, и пользователи могут спокойно посещать ОК на любом устройстве, в любое время и вне зависимости от внешних обстоятельств. Совместно с коллегами мы запустили огромное количество новых технологических инициатив на уровне лидеров не только российского, но и мирового рынка. Сейчас я буду отдыхать, после чего мне хотелось бы попробовать новые направления и вызовы. Благодарю за опыт и совместную работу всех коллег из «Одноклассников», а также компании VK. Остаюсь в Санкт-Петербурге — не прощаемся и будем на связи!».