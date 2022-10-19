Как Cloud обеспечил страховой компании резервное копирование и восстановление 89 ТБ данных

Cloud выступает на CNews FORUM как генеральный партнёр с докладом лидера продуктового направления Владимира Свиридова «Лучшее решение по резервному копированию и DR на базе IaaS».

У клиента не было возможности построить в существующем ЦОДе георезервированную катастрофоустойчивую инфраструктуру. Cloud справилась с задачей с помощью L2Direct Connect и инструмента репликации, а также услуг предоставления вЦОД на разных площадках.

В тестировании резервного ЦОД задействовали 190 виртуальных машин заказчика с 89 ТБ дискового пространства. С момента отключения инфраструктуры в основном ЦОД и до включения всех виртуальных машин в резервном ЦОД прошло 4 часа. Для такого объёма данных — результаты крайне положительные. Заданный клиентом RPO был соблюдён.

Cloud — облачный провайдер, с помощью которого можно масштабировать IT-инфраструктуру, создать резервные копии данных и бизнес-приложений, организовать среду разработки и тестирования, хранить, обрабатывать и анализировать большие данные, использовать технологии машинного обучения. Cloud соблюдает требования ФЗ №152 и обеспечивает безопасность персональных данных на уровне УЗ-1. Дата-центры уровня Tier III расположены в России.

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