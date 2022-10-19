Разделы

Облака
|

Как Cloud обеспечил страховой компании резервное копирование и восстановление 89 ТБ данных

Cloud выступает на CNews FORUM как генеральный партнёр с докладом лидера продуктового направления Владимира Свиридова «Лучшее решение по резервному копированию и DR на базе IaaS».

У клиента не было возможности построить в существующем ЦОДе георезервированную катастрофоустойчивую инфраструктуру. Cloud справилась с задачей с помощью L2Direct Connect и инструмента репликации, а также услуг предоставления вЦОД на разных площадках.

В тестировании резервного ЦОД задействовали 190 виртуальных машин заказчика с 89 ТБ дискового пространства. С момента отключения инфраструктуры в основном ЦОД и до включения всех виртуальных машин в резервном ЦОД прошло 4 часа. Для такого объёма данных — результаты крайне положительные. Заданный клиентом RPO был соблюдён.

Cloud — облачный провайдер, с помощью которого можно масштабировать IT-инфраструктуру, создать резервные копии данных и бизнес-приложений, организовать среду разработки и тестирования, хранить, обрабатывать и анализировать большие данные, использовать технологии машинного обучения. Cloud соблюдает требования ФЗ №152 и обеспечивает безопасность персональных данных на уровне УЗ-1. Дата-центры уровня Tier III расположены в России.

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ
Безопасность

Платформа Enterprise предлагает подключиться к облачному хранилищу S3 с тестовым периодом 3 месяца и помощью с миграцией из другого облака по специальным условиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всем виноваты облачные провайдеры

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве

В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек

Microsoft оставит пользователей облаков без нового «железа»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября