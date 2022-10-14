RuStore представил обновления для разработчиков

Официальный российский магазин приложений RuStore расширяет функциональность для разработчиков. Авторы приложений могут отслеживать платежи, возвращать средства, отвечать на отзывы пользователей — это позволит им контролировать доходы и быть на связи с аудиторией. Пользователи получили доступ к моментальному скачиванию и обновлению приложений: для этого не нужно открывать страницу, достаточно нажать на нужную кнопку в списке.

Сейчас монетизация в RuStore доступна юридическим лицам: они могут зарабатывать с помощью платных подписок или через разовые покупки. Платежами удобно управлять в консоли: разработчики видят информацию по покупкам и, по запросу пользователя, возвращают средства. Инструкция по подключению монетизации, созданию платных товаров и подписок в приложении доступна в разделе «Помощь» в RuStore.

Пользователи RuStore также могут управлять расходами и контролировать их: в личном кабинете отображается история оплат и опция отмены платежей и подписок. Например, для отмены подписки и возврата средств достаточно нажать на соответствующую кнопку в аккаунте.

Для разработчиков добавили ответы на отзывы к приложениям, чтобы быть на связи с пользователями, своевременно отвечать на их вопросы и помогать тем, кто столкнулся с трудностями при использовании.

Пользователи, в свою очередь, могут оценивать отзывы, ставить им лайки или дизлайки за полезные отзывы — наиболее релевантные попадут в топ. С момента запуска функциональности пользователи оставили десятки тысяч отзывов и оценок. При этом отзывы проходят премодерацию, чтобы не допустить спама и ботов в магазине. В списке приложений с наибольшим рейтингом лидируют банковские приложения: «Сбербанк онлайн», «ВТБ онлайн» и «Мир Pay».

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Недавно RuStore стал крупнейшим российским магазином приложений — его аудитория составила 1,76 млн человек по всей России старше 12 лет. В сторе уже размещено больше 1600 приложений и представлено более 1100 компаний-разработчиков.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.