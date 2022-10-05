«билайн» предложил рекламодателям платить за целевые действия

«билайн» предложил рекламодателям формат работы, в рамках которого оплачиваются нужные рекламодателю целевые действия. К таким действиям чаще всего относятся звонок, соответствующий заранее оговоренным параметрам, заявка, полученная с формы на сайте, установка мобильного приложения или целевое действие внутри него.

Рекламодатель заполняет бриф, в котором указывает необходимое действие, его желаемую стоимость, общий бюджет. После расчетов «билайн» финализирует цену за действие, составляет прогноз по их количеству и,исходя из этого,указывает итоговый бюджет кампании. Это значит, что рекламодатель должен быть готов купить целевые действия пользователей на сумму рассчитанного бюджета. Однако оплата производится только по факту наличия совершенных действий, которые отражаются в системе рекламной аналитики рекламодателя. Для проведения РК предусмотрены требования к минимальному бюджету, которые зависят от территории и периода кампании.

«Достигать целевых действий помогает использование больших данных. Большие данные «билайна» и партнеров позволяют собирать узкие группы релевантных пользователей, которые и позволяют повышать эффективность рекламы. В одной кампании могут быть задействованы десятки таких сегментов. Работа на отобранные по заданным параметрам сегменты и использование разных рекламных каналов позволяет нам дотянуться до целевых пользователей», — заявляет Дмитрий Лазарев, директор по рекламному бизнесу «билайн».

В ходе РК постоянно тестируются новые логики, корректируются гипотезы, исключаются неэффективные стратегии. В проектах задействован как сторонний инвентарь, прежде всего поисковики и социальные сети, так и собственные каналы билайн, в том числе программатик-реклама на базе технологической платформы ОТМ, смс и пуш-рассылки, таргетированные голосовые звонки.

В настоящий момент интерес к новому формату работы проявляют банки, девелоперы, компании, которые оказывают b2b-услуги, в частности услуги лизинга. Потенциальная аудитория продукта — разнообразные сферы бизнеса.

«После ухода зарубежных рекламных площадок и в первую очередь социальных сетей,количество эффективных инструментов для лидогенерации снизилось. Сейчас необходимы отечественные перформанс-решения, которые ориентированы прежде всего на получение лидов и конверсий. Мы полагаем, что продукт будет востребован на рынке. Уже сейчас мы видим высокую заинтересованность со стороны рекламодателей», —заключил Дмитрий Лазарев.