Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

Интернет-образование в России – уровень, особенности, риски, предпочтения в выборе профессий

Исследовательское агентство «Промрейтинг» опубликовало свежее объемное исследование на тему «Интернет-образование в России». Об этом CNews сообщили представители «Промрейтинг».

Дети и родители: предпочтения в профессиях

Наиболее предпочтительными профессиями для своих детей в нынешних условиях родители считают такие, как: ИТ-специалист, инженер, финансист, врач.

К бесперспективным (по мнению родителей) можно отнести профессии бухгалтера, эколога, риелтора, летчика/космонавта, психолога.

Наиболее предпочтительные профессии в нынешних условиях, по мнению детей: ИТ-специалист, врач, психолог, военнослужащий, правоохранитель.

Бесперспективные профессии (из базового перечня) в нынешних условиях, по мнению детей: слесарь/механик, бухгалтер, летчик/космонавт, машинист/водитель

Около 30% респондентов в категориях детей и родителей сообщили об изменении своих представлений о перспективных профессиях под воздействием текущей новостной повестки за последние четырех-шести месяцев.

Более 60% молодых респондентов готовы покинуть страну в случае получения выгодного зарубежного предложения.

Родители чаще предпочитают для детей работу на стабильное государство и фриланс. Дети воспринимают будущее через личное предпринимательство или наем в коммерческие компании.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно
Импортозамещение ВКС

Интернет-образование в России

Положительное отношение к интернет-обучению выражает молодежь в возрасте до 24 лет.

74,3% опрошенных считают, что классической высшей школе пока не стоит опасаться конкуренции со стороны интернет-образования.

Интернет-образование в России: особенности и угрозы

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
Безопасность

Около 20% опрошенных респондентов (18,5%) указывают на то, что им лично приходилось участвовать в платных курсах и образовательных активностях в интернете, не оказавших реальных результатов.

Представительницы женского пола на 25% чаще участвуют в прохождении некачественного интернет-обучения, нежели мужчины.

Около половины опрошенных указали на то, что в их окружении есть люди, принимавшие участие в бесполезных, некачественных образовательных интернет-активностях. Чаще всего это представительницы женского пола.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку

Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами

Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео

Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников

Компания депутата Госдумы купила «Пикабу»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября