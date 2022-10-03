Интернет-образование в России – уровень, особенности, риски, предпочтения в выборе профессий

Исследовательское агентство «Промрейтинг» опубликовало свежее объемное исследование на тему «Интернет-образование в России». Об этом CNews сообщили представители «Промрейтинг».

Дети и родители: предпочтения в профессиях

Наиболее предпочтительными профессиями для своих детей в нынешних условиях родители считают такие, как: ИТ-специалист, инженер, финансист, врач.

К бесперспективным (по мнению родителей) можно отнести профессии бухгалтера, эколога, риелтора, летчика/космонавта, психолога.

Наиболее предпочтительные профессии в нынешних условиях, по мнению детей: ИТ-специалист, врач, психолог, военнослужащий, правоохранитель.

Бесперспективные профессии (из базового перечня) в нынешних условиях, по мнению детей: слесарь/механик, бухгалтер, летчик/космонавт, машинист/водитель

Около 30% респондентов в категориях детей и родителей сообщили об изменении своих представлений о перспективных профессиях под воздействием текущей новостной повестки за последние четырех-шести месяцев.

Более 60% молодых респондентов готовы покинуть страну в случае получения выгодного зарубежного предложения.

Родители чаще предпочитают для детей работу на стабильное государство и фриланс. Дети воспринимают будущее через личное предпринимательство или наем в коммерческие компании.

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Интернет-образование в России

Положительное отношение к интернет-обучению выражает молодежь в возрасте до 24 лет.

74,3% опрошенных считают, что классической высшей школе пока не стоит опасаться конкуренции со стороны интернет-образования.

Интернет-образование в России: особенности и угрозы

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Около 20% опрошенных респондентов (18,5%) указывают на то, что им лично приходилось участвовать в платных курсах и образовательных активностях в интернете, не оказавших реальных результатов.

Представительницы женского пола на 25% чаще участвуют в прохождении некачественного интернет-обучения, нежели мужчины.

Около половины опрошенных указали на то, что в их окружении есть люди, принимавшие участие в бесполезных, некачественных образовательных интернет-активностях. Чаще всего это представительницы женского пола.