В России начал работу центр помощи малому бизнесу в структурировании инвесткредитов под 3-4,5%

Корпорация МСП запустила сервис «Центр поддержки инвестиционного кредитования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Его задача — консультирование предпринимателей по вопросам получения кредита в рамках новой государственной программы льготного инвестиционного кредитования для производственных МСП, предприятий в сфере транспортировки и хранения, а также гостиниц. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Центр будет работать по трем направлениям: консультирование предпринимателей по льготной программе, помощь в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, поддержка при направлении инвестиционного проекта в банк и помощь в коммуникации с ним.

«Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, мы решили запустить на нашей Цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе. Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам всем очень важно, чтобы бумажные проекты стали реальными. Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей и Корпорация выступает ее оператором», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В августе 2022 г. председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о льготном кредитовании МСП. Главная особенность — низкие ставки: 3% для среднего бизнеса и 4,5% – для малого и микробизнеса, что вдвое ниже ключевой. Для того чтобы получить кредит на льготных условиях, представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем реализуемых денежных средств на 2022 г. — до 50 млрд руб. Программа реализуется за счет совмещения программы 1764 Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.

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Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.