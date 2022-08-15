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«билайн» объявил о старте акции к 1 сентября: приобретайте смартфоны на выгодных условиях

«билайн» запускает акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства». В ее рамках абоненты смогут приобрести мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи «билайн» с выгодой до ₽10 тыс.

Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Зачисление бонусов происходит согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, новым клиентам будет предложена SIM-карта «билайна».

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips.

Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 г.

Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать по адресу.

Стоит отметить, что в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от «билайна» — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP.

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