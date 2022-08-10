Производитель радиокомпонентов «Радиокомп» стал резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Резидентом особой экономической зоны «Технополис “Москва”» стала «Радиокомп» – еще одна компания, представляющая рынок электроники. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня на территории особой экономической зоны Москвы в статусе резидента работает более 90 высокотехнологичных предприятий. В июле 2022 г. к ним присоединился разработчик и производитель радиоэлектроники для авиационной и космической отрасли. С получением специального статуса предприятию стали доступны значительные льготы – беспошлинный импорт, нулевая ставка на имущество и транспорт, а также льготная ставка на прибыль. До конца 2022 г. компания планирует инвестировать в приобретение и модернизацию оборудования не менее 67,7 млн руб.», – сказал Владислав Овчинский.

Компания «Радиокомп» специализируется на производстве ВЧ/СВЧ-компонентов, модулей и устройств, систем радиолокации, радиосвязи, радиоуправления. Одно из новых изделий резидента – серия генераторов на основе коаксиально-керамических резонаторов. Такие генераторы полностью заменяют импортные компоненты современной радиоаппаратуры.

«Сегодня на предприятии выпускают до 5 тыс. изделий в год. На текущий момент на производстве общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров задействовано свыше 100 сотрудников. В течение ближайших пяти лет компания планирует увеличить количество специалистов вдвое», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

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Всего в ОЭЗ Москвы работает 32 резидента, занятых развитием электронной промышленности. Треть из них локализована на площадке в Печатниках, как и новый резидент «Радиокомп». Высокотехнологичные компании становятся резидентами ОЭЗ Москвы, поскольку их привлекает как инфраструктура и логистика площадок, так и возможность пользоваться налоговыми и таможенными льготами, доступная всем резидентам особой экономической зоны.