«билайн» ускорил мобильный интернет в московском метро

В результате модернизации сети «билайна» клиенты оператора могут в 4,5 раз быстрее загружать любимый трек или новинку кино во время движения в московском метро. К такому выводу пришли специалисты компании после проведенных ими сравнительных драйв-тестов сети в московском метро в июне 2022 г. Исследование выявило рост скорости и улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем 2021 г. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.

Кроме этого, «билайн» обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов московского метрополитена. Это означает, что во время движения клиенты компании смогут без зависаний и потери связи скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров во время перемещений внутри подземки.

Высокое качество связи «билайна» в метро подтверждается также внешними исследованиями. По данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, «билайн» предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах.

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Клиенты «билайна» под землей в метро могут также пользоваться технологией VoLTE для голосовых вызовов. Основные ее преимущества — это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.

Еще в 2021 г. «билайн» полностью обновил свою сеть в московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт.