Платформа для создания систем безопасности ControlGate теперь работает на «Ред ОС»

Компании «ControlGate» и «Ред софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. В ходе тестов подтверждена совместимость программного комплекса ControlGate с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Программный комплекс ControlGate – это интерактивная модульная платформа для создания систем безопасности. В качестве идентификаторов в ней используются классические RFID-ключи и пароли. Для повышения надежности идентификации также может использоваться биометрическая идентификация по отпечатку пальца или лицу сотрудника. Программный комплекс ControlGate позволяет вести учет рабочего времени, обмениваться данными с «1С», организовывать работу пропускной системы для посетителей и многое другое. ControlGate зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№11086).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).