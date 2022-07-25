«Почта России» установила более 1,7 тыс. почтоматов в магазинах «Магнит» всей России

В магазинах «Магнит» и «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») в 35 городах по всей стране появился 1741 почтомат «Почты России». Это порядка 40% всей ее сети автоматизированных пунктов выдачи, размещенных в партнерских локациях.

Сегодня по всей России работают более 7500 почтоматов «Почты»: 4894 собственных и более 2700 партнерских. Это одна из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в стране. Почтоматы установлены в аптеках, супермаркетах, ТЦ, переходах на станциях московского метро и на автовокзалах. В тестовом режиме работают полностью автономные устройства в подъездах жилых домов в Московской области.

Сейчас из почтоматов можно забрать предоплаченные заказы из интернет-магазинов, а до конца года появится возможность оплачивать посылки картой через POS-терминал.

По данным собственного исследования «Почты», 27% клиентов забирают заказы из интернет-магазинов в почтоматах. Респондентов привлекают удобное расположение устройств рядом с домом/работой, отсутствие очередей и возможность получить посылку в любое время.

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Алексей Лаптев, заместитель генерального директора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле, сказал: «Развивая сеть почтоматов, мы отдаем предпочтение локациям, которые позволят клиентам получать посылки, не меняли привычного маршрута. В будущем мы планируем развивать сотрудничество с «Магнитом» и охватить больше точек сети. Задача Почты - выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или пункта выдачи заказов, чтобы забрать посылку».

Максим Щеголев, директор по развитию сети, недвижимости и эксплуатации компании «Магнит», отметил: «Мы заинтересованы в развитии современных сервисов в магазинах, которые дают дополнительную ценность для покупателей при посещении торговой точки. Работа почтоматов может позитивно сказаться на трафике объектов, а значит потенциально увеличить их товарооборот и в целом повысить лояльность клиентов, поэтому мы продолжим совместную работу с «Почтой» в этом направлении».