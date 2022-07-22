«М.видео-Эльдорадо» разработала платформу планирования логистических поставок «Титан»

Группа «М.видео-Эльдорадо» разработала и запустила MVP (минимально жизнеспособный продукт) платформы планирования закупок, прогнозирования продаж и распределения товаров по объектам компании. Система управления товарными запасами «Титан» пришла на замену американскому SaaS-решению Predictix, которое ритейлер использовал ранее. «Титан» полностью создан продуктовой командой «М.видео-Эльдорадо», работает в облачной среде, его легко адаптировать под меняющие потребности бизнеса и поддерживать собственными силами. Это решение обходится компании в 1,5 раза дешевле и при значительном увеличении скорости и точности производимых им расчетов.

«Титан» является системой прогнозирования продаж и планирования пополнения товарами объектов компании. C помощью предиктивной аналитики он формирует потребность в количестве товарных запасов, которые группе необходимо закупить и распределить по магазинам, центральному и региональным складам, дистрибьюторским центрам – более 1,3 тыс. объектов. Решение производит расчёты на основе товарных матриц, исторических данных и прогнозов продаж с учётом сезонного трафика, желаемого уровня сервиса, то есть скорости получения клиентом покупки, географии каждого объекта, динамики онлайна и доли самовывоза интернет-заказов. Собственная разработка позволяет гибко и быстро реагировать на рыночные изменения – корректировать алгоритмы распределения товаров в зависимости от поставок, отправлять товары в те магазины, где они наиболее востребованы и быстрее покупаются.

В результате «Титан» позволяет экспертам-логистам определить размер целевого товарного запаса по каждому наименованию на каждом объекте. В свою очередь пользователи могут гибко настраивать вводные для расчётов в зависимости от поставленных задач: скорость доставки, объёма накопленных товаров на объекте, уровня самовывоза крупной бытовой техники, скорости пополнения и т.д. «Титан» также интегрирован с системой планирования ассортимента группы и учитывает покупательские потребности, выявленные математическими алгоритмами на основе анализа данных. Решение производит необходимые расчёты ежедневно в течение 1,5-2 часов – в 5 раз быстрее предыдущей системы, что позволяет точнее планировать логистические перевозки, не допуская перестока на объектах или слишком длительных сроков доставки – по некоторым регионам сроки поставок с центрального склада могут сократиться вдвое.

Продуктовая команда группы за полгода самостоятельно разработала и выпустила в продуктив MVP платформы для прогнозирования продаж и планирования поставок на основе технологий с открытым исходным кодом. В отличии от предыдущего решения, которым пользовался ритейлер, собственный продукт легко поддерживать и адаптировать при изменении рыночных условий. Разработка и расчёты производятся на базе облачных сред, а затраты на обеспечение и развитие в среднем в полтора раза ниже по сравнению с оплатой валютной лицензии.

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Руководитель департамента управления товарным запасом и распределением «М.видео-Эльдорадо» Диана Ковальская сказала: «Разработанную нами платформу планирования поставок мы назвали «Титан» неслучайно – группа перевозит более 3 млн кубических метров грузов в год, половина наших товарных запасов хранится в магазинах, а больше 85% заказов доступны в течение 24 часов. Это огромные объёмы, и при расчётах нам важна точность и скорость. «Титан» эффективно зарекомендовал себя по этим показателям даже в стадии MVP. До конца года мы планируем значительно расширить функционал этого решения, чтобы максимально автоматизировать планирование даже в текущих рыночных условиях, добавить прогнозирование потребности в промотоварах, ещё больше повысить точность планирования за счёт обогащения платформы алгоритмами машинного обучения и более глубокого анализа данных».