Защищенность VK Cloud Solutions подтверждена «Информзащитой»

Эксперты «Национального аттестационного центра» (НАЦ входит в ГК «Информзащита») провели аттестацию информационной системы персональных данных платформы VK Cloud Solutions на первый уровень защищенности.

Первый уровень защищенности персональных данных подтверждает высокий уровень безопасности данных в облаке, дает возможность обрабатывать и хранить все категории персональных данных, а также позволяет клиентам облака аттестовать собственные системы.

Во время испытаний облачной платформой уже активно пользовались различные организации. Однако работы прошли для них незаметно благодаря специальным методикам, которые разработали и адаптировали специалисты НАЦ.

Проект включал в себя большое количество технических средств и аппаратных платформ, а используемые технологии отличались сложностью архитектуры. Так, особенностью VK Cloud Solutions является то, что система реализована на программном обеспечении собственной разработки. Эксперты НАЦ полностью обследовали ИТ-инфраструктуру платформы и выработали рекомендации, которые должны обеспечить требуемый уровень информационной безопасности. Члены аттестационной комиссии отметили высокий уровень автоматизации процессов по инвентаризации и учету активов, что сыграло большую роль в сокращении сроков выполнения работ.

Проект примечателен тем, что в границы аттестации, кроме информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД (IaaS), вошли нативные сервисы VK Cloud Solutions по различным моделям предоставления услуг, включая PaaS и SaaS, которые тоже показали соответствие первому уровню защищенности персональных данных.

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Кроме того, в рамках аттестации было подтверждена эффективность мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в контейнерных средах. Также всем требованиям соответствуют сервисы, которые предоставляют услуги машинного обучения (Machine Learning) и обработки больших данных (Cloud Big Data). Это позволяет размещать ИС клиентов, построенных с использованием контейнерных технологий (Docker, Kubernetes), и использовать упомянутые сервисы для обработки персональных данных. Такой подход позволил избежать дублирования проводимых испытаний, а также расширить потенциальную аудиторию предоставляемых провайдером сервисов.

VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии».