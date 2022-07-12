Минцифры готовит новую версию законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных

По итогам обсуждений с отраслью Минцифры готовит изменения в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Министерство настаивает на усилении ответственности операторов персональных данных и при этом считает необходимым прояснить важные детали.

Основные изменения

Будет определено, что именно является объектом утечки персональных данных, а также то, как будет устанавливаться вина конкретной компании. Например, оператор мобильной связи хранит данные, содержащие номер телефона и ФИО абонента, но «утечь» такие данные могут и из базы интернет-магазина. Кроме того, мошенники часто продают «склейки» из разных баз, выдавая их за утекшие из конкретных компаний данные.

Будет установлена соразмерность штрафов за утечки объемам и критичности персональных данных, появившихся в незаконном обороте.

Штрафы будут применяться в два этапа. За первую утечку штраф будет фиксированным. Его размер будет зависеть от объема данных, утечку которых допустила компания. В случае повторной утечки будет применяться оборотный штраф.

Для оборотных штрафов будут установлены границы («от» и «до» какого процента от выручки можно будет взыскать). Будут учитываться смягчающие и отягчающие обстоятельства. Например, если компания приложила максимум усилий к защите информации, это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство при определении размера штрафа. Но если компания скрывала факт утечки, это может стать отягчающим обстоятельством, и тогда наказание будет максимальным.

Будет предусмотрена процедура добровольной аккредитации компаний по критериям информационной безопасности. Возможно, она будет связана с механизмом страхования профессиональной ответственности. Такая аккредитация может стать подтверждением мер, принятых для защиты от утечек. И это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Аккредитация потребует проведения регулярных аудитов профессиональными компаниями, которые смогут подтвердить выполнение всех необходимых требований.

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Позиция Минцифры

Минцифры настаивает на усилении ответственности за утечки персональных данных. Это серьезная проблема, для решения которой не хватает существующей регуляторики. Попав в руки к злоумышленникам, данные могут стать инструментом для спам-звонков, нежелательных рассылок, шантажа, мошеннических схем. На основании утекших данных часто создают мошеннические онлайн-сервисы, которые привлекают пользователей своей простотой и удобством, и в итоге причиняют еще больший ущерб гражданам.

Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей. Сейчас вопрос нарушений законодательства в области персональных данных регулируется статьей 13.11 Административного кодекса. Максимальное наказание, установленное в ней, предполагает штраф в 500 тыс. руб. для юридических лиц. Оборотные штрафы, на введении которых настаивает Минцифры, будут исчисляться в процентах от выручки компаний. Так, оборотный штраф в 1% для компании с выручкой в 100 млрд руб. составит 1 млрд руб.

Реальный уровень защиты, действующий в компаниях, сейчас определить сложно. Для этого Минцифры предлагает ввести механизм аккредитации и страхования, с помощью которого можно будет регулярно подтверждать соответствие компаний всем требованиям по уровню безопасности.

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Важно определить, куда будут расходоваться собранные штрафы. Один из вариантов — выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от утечек. Может быть создан специальный фонд, который будет действовать по аналогии с «Агенством по страхованию вкладов», выплачивающим возмещения вкладчикам банков при наступлении страховых случаев.