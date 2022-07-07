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Корпоративный мессенджер eXpress повышает уровень защиты данных

Разработчик корпоративного мессенджера eXpress инициировал процедуру повышения уровня доверия ФСТЭК России. Российский продукт, имеющий на данный момент 6 уровень доверия, получит сертификат ФСТЭК 4 уровня после рассмотрения заявки и успешной проверки встроенных механизмов защиты информации. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Сертификация 4 уровня доверия позволит применять платформу в значимых объектах КИИ I категории, в государственных информационных системах I класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и информационных системах персональных данных I уровня защищенности, а также в информационных системах общего пользования II класса.

«Сертификация ФСТЭК является для наших заказчиков гарантом высоких стандартов безопасности данных при работе с eXpress. Повышение уровня доверия не только подтвердит надежность механизмов защиты корпоративных переписок, звонков и передаваемых файлов, но и откроет возможности работы в eXpress сотрудникам критически важных для российской экономики отраслей, требующих особого отношения к информационной безопасности», – сказал CEO eXpress Андрей Врацкий.

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Защита данных

eXpress – это платформа корпоративной коммуникации, которая включает в себя мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также корпоративный магазин приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ сотрудникам к информационным системам компании. Продукт включен в ЕРРПО и является первым продуктом класса «мессенджер», сертифицированным ФСТЭК России.

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