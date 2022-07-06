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Правительство выделит 3,1 млрд рублей на возмещение инвестиций в университетские стартапы

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предоставление субсидии фонду «Сколково» на возмещение части затрат физических лиц на инвестиции в университетские стартапы. Программа будет реализована в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и позволит стартапам в ближайшие три года привлечь порядка 6 млрд руб. частных инвестиций, из которых физлица смогут возместить около 3 млрд руб.

Инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до 50% затрат, но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за три предшествующих года, и не более 20 млн руб. за инвестиции в один стартап. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее 500 тыс. руб.

Стартапы смогут направить средства на ведение исследований и разработок или коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. При этом проекты должны обладать элементами научно-технической новизны, а также пройти независимую экспертизу фонда «Сколково».

Привлечь инвестиции в рамках программы смогут стартапы, в уставном капитале которых часть долей (акций) принадлежит студентам, недавним выпускникам, научно-педагогическим работникам вузов, университетским стартап-студиям или вузам.

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«Мы планируем, что за счет новой программы поддержки студенческого технологического предпринимательства наш пул бизнес-ангелов существенно расширится. Раньше он был ограничен возможностью инвестирования только в участников проекта “Сколково”. Теперь будет более широкий реестр интересных стартапов, число компаний и направлений существенно увеличится», — отметил вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности фонда «Сколково» Сергей Кржановский.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» призван обеспечить интенсивный рост числа студенческих стартапов и открытие в лучших университетах страны стартап-студий совместно с технологическими предпринимателями. Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии улучшения и сохранения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

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