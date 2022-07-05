Вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 24%

Индекс рынка труда составляет 1,00 пункт: рекрутинговая активность соответствует средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017-2019 гг. За неделю HR-активность выросла на 0,01 пункта, вакансий стало больше на 1%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

ИТ-вакансий стало больше на четверть (+24%): выросло число предложений в сфере разработки ПО и инжиниринга. Ранее аналитики компании отмечали, что за неделю с 21 по 28 июня 2022 г. количество вакансий в отрасли также выросло на 11%.

За прошедшую неделю число вакансий в сфере консалтинга выросло на 27%: увеличился спрос на специалистов по управлению проектами. Однако, даже несмотря на такую динамику, спрос в консалтинге пока значительно не дотягивает до уровня февраля этого года.

ИТ-вакансий стало больше на четверть (+24%): выросло число предложений в сфере разработки ПО и инжиниринга.

Спрос на курьеров за неделю увеличился на 18%.

Прирост вакансий в правовой отрасли составил 14%.

Выросло число предложений от промышленных компаний (+11%): наибольшая положительная динамика — в сфере точного машиностроения, производства станков и металлических изделий.

Вакансий в снабжении стало больше также на 11%, в банковской отрасли — на 10%.

Спрос на персонал в строительстве вырос на 9%.

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Туристическая сфера и гостинично-ресторанный бизнес увеличили количество предложений трудоустройства на 6%.

Вакансий в ритейле и АХО стало больше на 5%.

Прирост спроса в кадровой сфере составил 1%.

Число вакансий в сфере науки и образования за неделю не изменилось.

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Чуть снизился спрос в сфере медицины и фармацевтики (-3%), транспортно-логистической отрасли (-5%) и маркетинге (-10%).

Как считается индекс

Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда. Индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса на рабочую силу. Была собрана статистика рынка труда по таким показателям как: количество работодателей, ведущих подбор персонала; количество активных вакансий; количество приглашений на собеседования. Показатели сравниваются со средними значениями за период 2017-2019 гг.