Компаний, где действует удаленка, за три месяца стало меньше в два раза

Компаний, где действует удаленка, за три месяца стало меньше в два раза. Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая девятая компания. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 11% компаний. В конце марта 2022 г. дистанционный характер работы действовал в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии, в мае 2020 г., в шести из 10 компаний. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть удаленка, их менее 10%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 202

Время проведения: 1-30 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов