Покупатели смогут купить электронику в брендированных пунктах выдачи заказов «Яндекс маркета»

«Яндекс маркет» начал продавать электронику и выдавать термосумки курьерам через брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Новые услуги уже работают в тестовом режиме в нескольких пунктах в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Это позволит предпринимателям, которые развивают ПВЗ вместе с «Маркетом», увеличить доход: они смогут дополнительно зарабатывать на этом функционале. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сервис уже установил в нескольких московских ПВЗ стенды с десятками товаров «Яндекса». Среди них, например, — «Яндекс станции», умные розетки и лампы, а также сувенирная продукция компании: шопперы, термокружки и многое другое. Также «Яндекс маркет» начал в тестовом режиме выдавать термосумки некоторым курьерам-партнерам «Яндекс еды» и принимать их обратно. Предприниматели смогут получать дополнительный доход с продажи электроники и аксессуаров, а также за каждую выданную или принятую термосумку.

Стенды с электроникой и выдача термосумок – первые шаги в развитии многофункциональных центров обслуживания на базе ПВЗ «Яндекс маркета». После тестирования предприниматели смогут по своему желанию подключить такие услуги в своих пунктах.

Сеть пунктов выдачи заказов «Маркета» насчитывает уже почти 8000 точек в разных регионах страны. Сервис помогает владельцам ПВЗ развивать бизнес — например, предоставляет единовременную выплату на открытие новой точки, а также материалы для брендинга и маркетинговую поддержку. Владельцы брендированных пунктов зарабатывают не только на выдаче заказов, но и на других услугах: приеме возвратов, получении посылок от магазинов и выдаче продавцам невыкупленных заказов.