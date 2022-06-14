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«Либерум навитас» предоставит своим клиентам полностью импортонезависимый и защищенный VDI

Компания «Либерум навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – полностью перевел свою платформу VDI-LiN на импортонезависимый стек технологий, а также, совместно с партнерами, повысил уровень защищенности каналов передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Либерум навитас».

Необходимость такого перехода обусловлена тремя факторами. Первый: резкий рост спроса на организацию виртуальных рабочих мест среди предприятий всех типов (отсутствие понятных и прозрачных механизмов работы в условиях санкций). Второй – массовая недоступность зарубежных технологий виртуализации, а также непредсказуемость дальнейшего поведения иностранных вендоров, еще продолжающих работать в нашей стране. Наконец, третий фактор связан с необходимостью кардинально повысить защищенность средств коммуникации и корпоративных данных.

Немаловажно также, что использование защищенного VDI-решения позволяет более рационально использовать уже имеющиеся вычислительные мощности, а высвободившиеся средства направить на развитие бизнеса, НИОКР и реализацию производственных программ.

При этом решение «Либерум навитас» VDI-LiN одинаково эффективно работает в любых операционных системах, проприетарным и открытым прикладным программным обеспечением, поддерживает интеграцию с принятыми в организации средствами коммуникаций и наиболее продвинутыми средствами аутентификации и авторизации. Специализированные средства администрирования обеспечивают надежность работы всего комплекса и централизацию управления правами доступа.

Обновленный VDI-LiN может быть использован в сертифицированных ЦОД, что обеспечивает дополнительный уровень защиты. При необходимости, к решению могут быть подключены дополнительные виртуальные технологии «Либерум навитас», в том числе услуга по обеспечению безопасной разработки, собственная защищенная система видеоконференцсвязи, частные виртуальные среды и др.

Скорость предоставления данной услуги: все работы выполняются буквально за несколько часов.

Сегодня компания предлагает три базовых тарифных плана: «Офис виртуальный», «Офис оптимальный» и «Офис без границ», закрывающие потребности предприятий любого масштаба – от малого и среднего бизнеса до крупных отечественных корпораций. При этом во всех случаях клиентам «Либерум навитас» оказывается круглосуточная консультационная и техническая поддержка.

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Компания «Либерум навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры «под ключ». В состав команды «Либерум навитас» входя специалисты, имеющие более чем двадцатилетний опыт создания коммерческих публичных и частных ЦОДов на территории России и за ее пределами.

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