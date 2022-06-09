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Создан узел российской квантовой сети для интернета будущего

НИТУ «МИСиС» провел демонстрацию работы узла отечественной квантовой сети, разработанного учеными Центра НТИ «Квантовые коммуникации». Показанный узел станет основой для создания демонстрационных квантовых компьютеров и прототипирования устройств квантового интернета. Об этом CNews сообщили представители НИТУ «МИСиС».

Узел квантовой сети, разработанный учеными Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» используется для проведения демонстрационных и научно-исследовательских работ в области квантовых коммуникаций и фотоники на базе вузов, R&D-центров и научно-производственных объединений.

Комплекс состоит из двух блоков, соединенных оптоволоконной линией связи, и реализует, так называемую двухпроходную систему, при которой приемник формирует последовательности лазерных импульсов и отсылает их передатчику. Получается распределенный генератор случайных чисел.

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Узел российской квантовой сети

Отличительной особенностью этого аппаратно-программного комплекса является гибкость конфигурации, что выгодно отличает его от аналогов. Модульность позволяет модифицировать оптические схемы, варьировать электронные компоненты, исследовать перспективные протоколы, а также разрабатывать интерфейсы для интеграции квантовых коммуникаций в другие информационные системы.

Как отмечают разработчики, в будущем этот узел квантовой сети станет основой для создания поколения демонстрационных квантовых компьютеров для решения образовательных и научных задач на основе оптики. А также будет использоваться для прототипирования устройств квантового интернета: следующего поколения квантовых технологий, которые позволят использовать и соединять удаленные квантовые компьютеры в общую сеть. Это одно из ключевых направлений работы ученых НИТУ «МИСиС» в рамках реализации программы «Приоритет-2030».

Фактически, к представленному узлу в будущем смогут подключаться другие вычислительные устройства — прообраз квантового интернета — и сенсорные системы для «квантового интернета вещей». В частности, в этом направлении работает лаборатория «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС», в которой создаются прототипы квантовых процессоров и микроволновые интерфейсы для их соединения в квантовую сеть.

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НИТУ «МИСиС» – научно-образовательный центр. В основе целевой модели вуза – стремление внести максимальный вклад в экономику России за счет повышения интенсивности исследовательской деятельности.

В университете действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают российские и зарубежные ученые. НИТУ «МИСиС» сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира. В состав НИТУ «МИСиС» входит 10 институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В университете около 22 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане из 84 стран мира.

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