Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: 82% родителей использует гаджеты для связи с детьми и поддержки их безопасности

Группа «М.видео-Эльдорадо» в преддверии Международного дня защиты детей провела опрос, по результатам которого 82% опрошенных родителей отметили позитивную роль техники в поддержании связи и обеспечения безопасности своего ребёнка. Согласно опросу 83% детей и подростков имеют собственные цифровые девайсы и используют их для развлечений, учёбы и общения. Интерес и доверие родителей к гаджетам подтверждает и двукратный рост продаж некоторых категорий электроники в «М.видео» и «Эльдорадо» за последние недели.

Проведённый «М.видео-Эльдорадо» опрос среди родителей детей разного возраста, от трёх лет до 18 года, показал, что у современного ребёнка есть сразу несколько собственных девайсов: мобильным телефоном или смартфоном владеют более 70% детей, свой компьютер или ноутбук имеют 43%, планшет – порядка 28%, у каждого шестого есть смарт-часы, а у каждого десятого – умная колонка. Собственного девайса нет у 17% детей, они используют их совместно с родителями, и только 5% респондентов ответили, что их дети совсем не пользуются никакими устройствами.

Чаще всего гаджеты с экраном и доступом в интернет дети и подростки используют для учёбы и поиска информации в интернете (60%), а также для связи с родителями и общения с друзьями (58%).

82% опрошенных родителей отметили позитивную роль техники в поддержании связи и решении вопроса организации безопасности детей. Так, 46% родителей созваниваются с ними, 25% общаются через мессенджеры, а 11% респондентов отслеживают местоположение ребёнка (90% родители детей в возрасте от 7 до 12 лет).

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При этом две трети респондентов выразили озабоченность медиапотреблением детей – 44% опрошенных ограничивают время использования, 22% проверяют содержимое гаджетов. 43% участников опроса никак не контролируют детей в отношении техники.

В преддверии летнего сезона и школьных каникул во второй половине мая, относительного того же периода в апреле, в «М.видео» и «Эльдорадо» в 2,1 раза выросли продажи умных колонок с голосовым помощником – девайсы помогают детям в удобной форме получать новую информацию, учиться или слушать музыку (колонка расскажет сказку или споёт колыбельную). Также вдвое увеличился спрос на ретро-консоли: переизданные 8- и 16-битные приставки приобретают в качестве первого игрового девайса, либо родители, которые хотят поностальгировать по хитам собственного детства. Кроме того, 80% прибавили игровые сувениры и аксессуары. На 75% вырос интерес к электротранспорту, на 10% выросли продажи квадрокоптеров, более чем на 20% – детских часов с функцией определения местоположения ребёнка и связи с ним.