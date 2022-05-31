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На «Яндекс маркете» теперь можно купить товары из официального интернет-магазина «Мегафона»

Покупатели теперь могут заказать на «Яндекс маркете» товары интернет-магазина «Мегафона» и получить их с доставкой до двери. Например, таким образом можно купить смартфон, чехол и защитное стекло — и все приедет в одной посылке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

На «Маркете» «Мегафон» продает несколько тысяч товаров разных брендов. В ассортименте — смартфоны, ноутбуки, планшеты, колонки, умные часы, фитнес-трекеры, аксессуары для электроники и многое другое.

«Мегафон» сам развозит заказы покупателям — доставка действует по всей стране. Скоро клиенты смогут также сами забирать заказы из «Маркета» в пунктах выдачи «Мегафона» — в России больше 2000 таких точек.

Оплатить товары «Мегафона» на «Маркете» можно банковской картой или баллами «Яндекс плюса». За заказы на маркетплейсе можно будет рассчитаться сразу или постепенно — частями. Посмотреть статус оформленного заказа и примерную дату доставки можно в личном кабинете покупателя.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS.

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