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Клиенты Tele2 могут ускорить продажи на «Маркете»

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам возможность поднять в топ свой лот на «Маркете», где абоненты продают и покупают неизрасходованные гигабайты и минуты. Это повысит заметность предложения и увеличит шансы на продажу трафика. Площадка «Маркет» востребована у пользователей: по итогам 2021 г. клиенты приобрели здесь 124,7 ПБ дата-трафика. Об этом CNews сообщили представители Tele 2.

Пользователь «Маркета» может вывести свое объявление о продаже трафика в топ благодаря услуге «Поднятие лота». Его предложение перейдет на первое место в списке лотов того же объема и стоимости. Услуга повышает шансы на успешную продажу трафика.

Клиент может поднимать лот неограниченное количество раз. Стоимость услуги – 5 руб. Повышение доступно для тех лотов, которые находятся ниже четвертой позиции в списке.

Оператор Tele2 предлагает и другие способы повысить заметность объявлений на «Маркете». Например, у пользователей есть возможность поделиться ссылкой на лот в социальных сетях или интернет-сервисах для объявлений.

«Маркет Tele2» – это онлайн-площадка, где абоненты оператора размещают объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа, а также покупают их из списка доступных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона продавца и доступны для оплаты услуг связи. Торговую площадку посещают миллионы клиентов ежемесячно. По итогам 2021 г/ абоненты Tele2 приобрели на «Маркете» 124,7 ПБ интернет-трафика. Объем купленных ГБ увеличился на 66% год к году, число клиентов площадки выросло на 68%. Чаще всего выставляются лоты с мобильным интернетом – 93% от общего количества сделок.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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