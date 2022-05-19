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«Лаборатория Касперского» и «Базис» создали интегрированный облачный продукт

Программный комплекс для построения облачных решений «Базис» стал полностью совместимым с решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. Связка двух продуктов позволит клиентам получить законченный набор технологий виртуализации с защитным средством.

Одна из важных задач при эксплуатации виртуальной инфраструктуры — обеспечить защиту информации и целостность данных, а также грамотно распределить нагрузку на вычислительные ресурсы. Классические решения предполагают установку полноценной системы безопасности на каждую виртуальную машину. Однако это приводит к перерасходу ресурсов, а также увеличивает нагрузку на платформу виртуализации и систему хранения данных, что в конечном итоге снижает производительность виртуальной инфраструктуры в целом. Продукт Kaspersky Security для виртуальных сред учитывает специфику технологии виртуализации и обеспечивает централизованную защиту на уровне виртуальной машины, а использование специализированного сервера безопасности и лёгкого агента значительно снижает нагрузку на процессор, память и систему ввода/вывода.

Тестирование совместимости Kaspersky Security для виртуальных сред и программного комплекса «Базис» подтвердило эффективность использования вычислительных ресурсов при сохранении высокого уровня безопасности виртуальных машин на базе как Windows, так и Linux. В процессе тестирования специалисты компании «Базис» и «Лаборатории Касперского» развернули тестовый стенд, включающий в себя все необходимые элементы виртуальной инфраструктуры, а также компоненты информационной безопасности. Были подготовлены тестовые виртуальные машины под управлением операционных систем Windows и Linux, на которые был установлен лёгкий агент защиты.

«„Базис” предоставляет клиентам полностью готовые облачные продукты для организации рабочего процесса. При этом мы всегда уделяем особое внимание вопросу совместимости наших решений с продуктами партнёров, чтобы заказчики были уверены в бесперебойной работе собственных информационных систем. Комплексное использование облачных решений „Базиса” с продуктом Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред обеспечивает надёжную защиту критически важных данных заказчика, позволяет успешно отражать основной спектр кибератак, не перегружая программно-аппаратный комплекс клиента», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Облачная платформа».

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«Растёт интенсивность и сложность кибератак, инфраструктура тоже становится сложной и многогранной. При массовой удалённой работе в условиях меняющихся требований к ИТ облачные технологии, предоставляемые российскими провайдерами, дают бизнесу серьёзные преимущества и обеспечивают стабильное функционирование. Но для облачной платформы необходимо использовать специализированную защиту, которая не будет нивелировать преимущества виртуальных систем. Интеграция нашего защитного решения с облачной инфраструктурой „Базиса” позволит заказчикам сосредоточиться на первоочередных задачах», — сказал Вениамин Левцов, директор глобального центра экспертизы «Лаборатории Касперского» по корпоративным решениям.

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