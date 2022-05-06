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«Сбер» создает автономную инфраструктуру для своей платформы умного дома

Команда SberDevices разрабатывает полностью независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для платформы умного дома от «Сбера» на базе собственного облака, а также линейку устройств с новой прошивкой, которая обеспечит их максимально стабильную работу. К концу 2022 г. в продаже появятся обновленные смарт-лампы, а позднее — также розетки, реле и светодиодные ленты Sber. Управление новыми устройствами будет осуществляться, как и прежде, через виртуальных ассистентов Салют и одноименное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Важной особенностью обновления станет полный переход на сервера SberCloud, расположенные в разных регионах России. Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перебоев в работе платформы в случае возникновения проблем в одном из дата-центров, а также сделает функционирование платформы полностью независимым от зарубежных партнеров.

Полностью собственная разработка прошивки обеспечит легкое и более быстрое обновление устройств при появлении новых функций. Также станет проще привязать устройства в приложении «Салют» и через девайсы с виртуальными ассистентами, улучшится работа групп приборов, например, лампочек в люстрах.

Ранее платформа умного дома от «Сбера» работала с использованием ряда облачных инфраструктурных решений от одного из крупнейших поставщиков облачных сервисов для систем умного дома в России.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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