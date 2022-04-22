Разделы

Безопасность Бизнес Облака
|

«Лаборатория Касперского» и «Базис» заключили договор о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и «Базис» заключили договор о сотрудничестве. Компании намерены объединить усилия и наработки для создания системы безопасного доступа пользователей к облачным средам предприятий и контроля действий в их периметре.

Партнёрство будет направлено в первую очередь на создание решений для защиты облачных сервисов, обеспечения безопасности физических и виртуальных инфраструктур, в том числе рабочих мест, мобильных устройств, гипервизоров, а также серверов и систем хранения данных. Компании будут совместно тестировать имеющиеся решения и разрабатывать продукты для защиты от разных видов угроз, в том числе вредоносных программ, спама, фишинга, таргетированных атак.

«Спрос на продукты виртуализации растёт по мере цифровизации экономики в целом. Сейчас важно не только создавать качественные решения, но и помогать предприятиям эффективно ими управлять, — отметил Вениамин Левцов, директор центра экспертизы по корпоративным решениям «Лаборатории Касперского». — В современных условиях у бизнеса есть спрос на надёжные технологии от российских поставщиков, которые гарантируют бесперебойность функционирования своих продуктов. Наше сотрудничество с “Базисом” позволит предложить рынку полноценный набор технологий виртуализации с современными и эффективными средствами защиты. С их помощью клиенты смогут повысить безопасность корпоративных сетей и виртуальных сред и упростить работу с ними».

«Думаю, что сотрудничество “Базис” с “Лабораторией Касперского” очень актуально и позволит компаниям не только расширить свое присутствие на рынке, но и решить ряд насущных проблем для российского бизнеса сейчас, в ситуации, когда иностранные вендоры отрезают нас от возможности использовать зарубежное ПО», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Облачной платформы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам

Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь

Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone

У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Показать еще

Наука

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»