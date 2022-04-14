Ассистенты «Салют» появились в геосервисе 2ГИС на Android

Пользователи 2ГИС на Android-смартфонах теперь могут взаимодействовать с ассистентами «Салют». Достаточно нажать на иконку ассистентов «Салют» в левой части экрана и голосом попросить их, например, построить маршрут до ресторана, найти ближайшую аптеку, подсказать, как на общественном транспорте добраться до отделения почты. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

У ассистентов «Салют» можно будет узнать погоду, спросить, где купить цветы, снять деньги с карты или заправиться. Со временем возможностей ассистентов внутри приложения 2ГИС станет еще больше.

Взаимодействие с ассистентами Салют в Android-приложении 2ГИС просто и интуитивно. Теперь любые навигационные запросы можно делать голосом: достаточно попросить найти конкретный адрес, место на карте или организации из нужной сферы (например, кафе, банкоматы, шиномонтаж). Также по голосовому запросу виртуальные ассистенты помогут построить маршрут до нужного места — пешком, на машине или общественном транспорте. Особенно удобно это будет за рулем.

«Популярность голосового поиска в 2ГИС быстро растет, – сказал Михаил Мельников, руководитель направления голосовых сценариев, продакт-менеджер 2ГИС. – Это неудивительно, ведь за рулем или во время прогулки найти адрес или организацию, задать маршрут удобнее голосом, чем нажатиями на экране. Мы считаем, что у голосовых интерфейсов большое будущее, особенно в навигации. По нашим замерам качество распознавания ассистентов “Салют” уже лучше инструментов Android и iOS, но это только начало».

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2ГИС — международная технологическая компания. Разрабатывает геосервис 2ГИС — мобильное приложение, которое объединяет карту города, справочник организаций и товаров, а также навигатор для водителей легковых авто, грузовиков и для пешеходов. Сервис доступен бесплатно в мобильных приложениях для устройств с Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru.