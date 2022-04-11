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«Либерум Навитас» объединит российских инвесторов для создания новой федеральной сети дата-центров

«Либерум Навитас», российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, сформировал перечень критериев отбора инвесторов для участия в проекте создания федеральной сети ЦОДов. Ключевые из них: устойчивые приоритетные интересы развития бизнеса на территории России; портфель крупных успешных проектов, в том числе инфраструктурных, энергетических, телекоммуникационных, ИТ и др.; готовность к инвестициям в национальные высокоинтеллектуальные системы.

К дополнительным требованиям относятся: полноценное участие в реализации проекта, в том числе, на уровне предоставления финансовых и бизнес-компетенций; инвестиционный нетворкинг; готовность работать с государственными институтами и НИОКР.

Не менее важно, чтобы стратегический инвестор был заинтересован вкладывать свои финансовые и деловые ресурсы в стратегические проекты, призванные обеспечить подлинную технологическую независимость нашей страны, стабильность функционирования отечественного бизнеса за счет применения собственной ИТ-платформы для безопасного хранения, обмена и использования данных – в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Инвестиционный проект по созданию федеральной сети ЦОДов был запущен во второй половине 2021 г. Данная концепция предусматривает развертывание многофункциональных центров обработки информации и магистральной высокоскоростной сети передачи данных. Опорными географическими точками здесь являются пятнадцать крупнейших городов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург.

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В настоящее время партнерская сеть «Либерум Навитас» полностью готова к решению данной задачи, заявляют в компании. При этом генеральный подрядчик уже определил стартовые регионы, подготовил все необходимые технологические документы и готов приступить к практической реализации проекта на местах. «Либерум Навитас» является одновременно и разработчиком проекта, и его соинвестором.

Изначально данный проект стал ответом на необходимость безотлагательного решения проблемы хронического дефицита мощностей коммерческих ЦОДов, что грозило стать существенным сдерживающим фактором развития отечественного бизнеса. Теперь данная проблема усугубилась и стала критической, в том числе потому что зарубежные ресурсы стали фактически недоступны. С другой стороны, именно проработанность проекта федеральной сети ЦОДов дает возможность для решения насущных задач российской экономики, а сам проект становится крайне перспективным объектом для стратегических инвестиций и создания отечественных высокотехнологичных продуктов и сервисов нового поколения, отмечают в «Либерум Навитас».

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